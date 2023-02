Perfektně naklizeno? Zapomeňte, víc si užívejte, změnila názor známá odbornice na úklid

Když se na ni podíváte, hádali byste jí o několik let méně. Osmatřicetiletá Japonka je ostřílenou byznysmenkou, která ve světě úklidu způsobila malý převrat.

Podobnému smýšlení byla mnoho let zcela oddána a vydělala si tím i nemalé jmění. Jak ale před nedávnem přiznala, od doby, kdy se jí v roce 2021 narodilo třetí dítě, se jí dařilo vlastní metodu dodržovat stále hůře. A tak i tato úklidová guru přiznává, že naklizený domov není vše – i ona se prý velmi „uklidnila“, pokud jde o úklid, cituje její vyjádření server CNN.

„Chvíli poté, co jsem porodila svou nejstarší dceru, jsem si nebyla schopná odpustit, že jsem nedokázala žít život jako předtím. Postupem času se to uklidnilo. Po narození druhé dcery jsem svou potřebu dokonalosti opustila. A s třetím dítětem jsem ještě zaneprázdněnější než kdy jindy, takže jsem se smířila s tím, že nemůžu uklízet každý den – a je to v pořádku,“ uvedla na svých stránkách.