Lékařka Klára Sekyrová: Piloti jsou také jenom lidi, kteří mají své trable, limity a onemocnění

„Piloti jsou také jenom lidi, kteří mají své trable, limity a onemocnění. Vše je dané leteckým předpisem a piloti se musí vejít do jasně daných kritérií jim určených. Na mně je, abych jejich stav pečlivě vyhodnotila. Není to tak, že bych automaticky každého pilota uzemnila, ale společně se snažíme najít cestu, jak ho poslat do vzduchu, aby to bylo bezpečné jak pro něj samotného, tak samozřejmě pro cestující,“ vysvětluje při našem rozhovoru v prostorách soukromé krnovské ordinace Triomed, kterou provozuje spolu s tatínkem a bratrem.