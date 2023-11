Je to občas i o práci s vrtačkou, říká Češka, která se svým hororovým dortem vyhrála mezinárodní soutěž

Chtěla proto účast v mezinárodní soutěži Cake International vzdát, ale nakonec se rozhodla zabojovat a přibližně měsíc před kláním začala pracovat na vítězném hororovém díle. „Vím, že ne každému se to bude líbit. Není to typická líbivá věc,“ prozradila s tím, že i když původně chtěla vyrobit něco menšího, „zvrhlo“ se to v hrobku s hlavou ženy.

Lucie do poslední chvíle nevěřila, že s hororovým dílem vyhraje. „Rozhodčí občas vidí něco, co ani my ne. Takže jsem tam do poslední chvíle stála, opírala se o židli a skoro až omdlívala nervozitou. Když vyhlásili mé jméno, zařvala jsem radostí a vyskočila do vzduchu.“