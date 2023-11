Cukrářka z Frýdku-Místku vyrobila téměř půlmetrákový dort. Dělala ho tři dny

„Trvá to, než se všechno nachystá, upeče, naplní,“ připojila a upozornila, že jen korpusy pekli po dvou našestkrát. „I tohle je taková hodinářská práce, i když to nevypadá. Je to ale docela příjemná změna k té běžné rutině, zpestření každodenní práce. Ale vždycky, když to máte hotové, tak je to radost,“ uzavřela.