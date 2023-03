Inaugurační šaty Evy Pavlové vysílají jasný vzkaz

S výběrem šatníku si manželský pár nechal od Pivcové radit již v minulosti. Stylistka dříve pracovala pro velké módní značky jako Pietro Filipi, Ragwear nebo Horsefeathers a nyní tvoří pod vlastní značkou The May Studio zejména luxusní kabáty z kašmíru.

„Postupně jsme se poznávaly a mluvily o tom, co paní Eva ráda nosí, v čem se cítí pohodlně. Vnímala jsem, že jí sedí uvolněný sportovní styl a nejraději má úzké džíny, košili nebo sako. Později bylo třeba pozměnit šatník a víc se soustředit na formální oblečení, ale přitom zůstat v autentické poloze,“ říká Štěpánka Pivcová pro Novinky.

A nakonec, co je víc francouzského než dát otevřeně najevo svůj postoj. Macronová svojí volbou řekla jasné ne klasickým buržoazním sukním ke kolenům a jakémukoli historickému diktátu o tom, co mají nosit ženy starší 60 let.