Idris Elba: Za mladou generaci lidí máme odpovědnost všichni

V tomto strhujícím snímku hraje lékaře, který vezme své dvě dcery na výlet do míst v Jižní Africe, kde se seznámil s jejich matkou, jež před nedávném zemřela. Doufá, že výlet do divočiny jim pomůže tuhle ránu částečně zahojit. Vyvézt děti na safari vypadá jako báječný nápad, ale jen do chvíle, než se zvrtne v děsivý boj o holý život, když je začne pronásledovat rozzuřený lev.

„Bestie je můj další thriller o přežití. Tyto filmy jsou vždy podbarvené zvláštním strachem a opravdovým vzrušením. Hodně jsem si užil i Horu mezi námi (2017), kde jsme se s Kate Winsletovou ocitli po pádu letadla pomlácení v kruté zimě uprostřed zasněžených hor. U Bestie mě navíc lákala možnost natáčet v Jižní Africe, pro tento kontinent mám slabost,“ říká Idris Elba a vysvětluje proč:

„Hlavně se mi líbí místní obyvatelé, kteří jsou velmi hrdí na to, kde se narodili, ti, se kterými jsme natáčeli, byli z venkovských provincií Limpopo a Northern Cape. Výhodou je, že se s nimi bavíte, jíte s nimi místní jídla, mnohem víc se seznámíte s jejich kulturou. K tomu je tu i vzrušení ze všeho netušeného, co se kolem v buši skrývá.“

Foto: CinemArt V thrillerové Bestii jsou chvíle, kdy by se ve statném lékaři v podání Idrise Elby krve nedořezal.

A proč islandský režisér, milovník adrenalinu Baltasar Kormákur oslovil právě Elbu? „Bestie je příšerná emocionální záležitost, která otestuje hercovy fyzické i duševní schopnosti. Musel jsem vybrat někoho, kdo, když dojde na boj se lvem, má sílu se něčemu takovému postavit. A Idris je nejen chlap hromotluk, ale také úžasný herec, jde prostě do toho,“ říká režisér.

Neustále překvapovat

Bestie je ale jen jedním z letošních filmů Idrise Elby. „Kromě Heimdalla v Thor: Láska jako trám jsem si zahrál džina v romantické fantasy Tři tisíce let touhy, v thrilleru The Trap jsem zase v roli rapera na vrcholu kariéry. Nejvíc jsem si ale užil namluvení svého Knucklese, červeného antihrdiny v animované komedii Ježek Sonic 2, a postavu oblíbeného detektiva Luthera na Netflixu. Je skvělé, že mám tento rok tak rozličné role,“ říká charismatický herec.

Vyrostl jsem v Londýně a klidně jsem tam mohl zůstat a žít spokojený život, naštěstí se tak nestalo

Jeho talent mu umožnil hrát téměř ve všech největších hollywoodských franšízách, jako jsou Avengers, Rychle a zběsile, Sebevražedný oddíl, ale taky ztvárnit i řadu dalších nezapomenutelných rolí, jako byl například pomocník drogového krále v detektivním seriálu The Wire: Špína Baltimoru (2002), krutý velitel v Bestii bez vlasti (2015) či černošský bojovník za svobodu v dramatu Mandela: Dlouhá cesta ke svobodě (2013).

Nadšený cestovatel

„Hledám možnosti zahrát si silné mocné postavy a role, hledám reálné příběhy, chci prostě vystoupit ze stereotypu a k tomu mi hodně pomáhá cestování,“ říká ke svému největšímu koníčku.

Jeho první mezinárodní cesta byla v devatenácti letech do New Yorku a tato zkušenost mu, jak tvrdí, změnila život.

Bahia je země, kde skončilo mnoho afrických otroků. Něco se tam třeba dozvím i o předcích svých rodičů

„Vyrostl jsem ve východním Londýně a docela klidně jsem mohl ve východním Londýně zůstat a žít šťastný spokojený život, naštěstí se tak nestalo právě díky cestování. Na hraní miluju, že vás natáčením na různých místech vlastně i vzdělává, rozšiřuje vám obzor,“ vyjádřil se Elba v nedávném rozhovoru pro časopis People s tím, že jeho další cesta bude do Bahie, „nejčernějšího“ brazilského státu.

Foto: Profimedia.cz Statečného Hemidalla, věrného asgardského strážce Bifrostu, si zahrál ve sci-fi Thor: Ragnarok (2017).

„Je to jedna ze zemí, kde skončilo mnoho afrických otroků, něco se třeba dozvím i o předcích svých rodičů, kteří pocházejí z Afriky. Právě tam vnímáte místní kulturu, zvyky, historii jídla i náboženství, i tam budu hledat nové postavy.“

S animákem boduje u syna

Zmíněný celovečerní film o Lutherovi je založený na úspěšném televizním seriálu, který Elbovi od roku 2010, kdy se ujal role špičkového, ale problémového detektiva, vynesl čtyři nominace na cenu Emmy.

„Skončil jsem s ním před pár nedělemi a bylo to fakt drsné natáčení. Zase se občas nacházím ve stokách a ve svých šílenostech, ale nechci říkat víc, jen to, že to bude pecka,“ říká s úsměvem a s upozorněním, že film je ucelený příběh - tedy podívaná i pro nové diváky, kteří seriál nikdy neviděli.

V médiích se objevilo, že by si mohl zahrát v nové bondovce. Místo role agenta 007 by měl ztvárnit záporáka

Datum premiéry zatím Netflix nepotvrdil. A co se jeho Knucklese v Ježkovi Sonikovi 2 týče? „To byla příležitost, kterou jsem si nemohl nechat ujít, protože jsem na tomto typu zábavy vyrostl. Přináší mi navíc bonusové body u mého sedmiletého syna Winstona, který svého tátu v této roli strašně rád poslouchá. Taky jsem se z některých titulků dočetl, že Knuckles je nyní díky mému barytonu sexy, což je šílené, ale přiznám se, že mě to potěšilo. V dětských animovaných filmech účinkuji moc rád, a to nejen pro Winstona.“

A co třeba Bond?

Jednu chvíli novináři spekulovali, že by měl být Elba dalším Jamesem Bondem. Na otázku, zda by o roli slavného agenta stál, odpověděl: „Je to velká role, kdo by ho nechtěl hrát? Považuji to ale jen za dobrý šprým.“

Nedávno se do médií dostala informace, že by se v nové bondovce přece jen mohl objevit. Místo role agenta 007 by však měl ztvárnit hlavního záporáka.

Britský deník The Sun tvrdí, že se Elba údajně již sešel se studiem, a pakliže by měl herec zájem, mají pro něj producenti zápornou roli přichystanou. Všichni jsou si prý vědomi, jakým skvělým hercem Elba je, a rádi by vymysleli způsob, jak s ním na filmu spolupracovat.

Muzika, druhá profese

I dnes přijímá Idris Elba svoje úspěchy s pokorou a vždy s okouzlujícím úsměvem. Taky v sobě nezapře skvělého diskžokeje. Stále totiž vystupuje pod jménem DJ Big Driis nebo Idris a jako R&B hudebník.

Foto: Profimedia.cz Kouzelného džina z lahve hraje ve fantasy Tři tisíce let touhy, která bude v kinech koncem září.

„Hudbu miluji tělem i duší, diskžokejem jsem byl od čtrnácti. V posledních letech, kdy jsme museli být zavření doma, jsem skládal víc,“ prozrazuje muzikant, který má dvě studia a začátkem roku vydal společné EP s australským pop rockovým duem Lime Cordiale.

Větší pozornost také zaměřuje na svou produkční společnost Green Door Pictures, kterou založil v roce 2013. Jejím prostřednictvím bude produkovat seriály a filmy pro Apple TV+, součástí této platformy je i podpora mladých talentů.

Pomáhat mladým se snaží i se svou manželkou Sabrinou. „Jsou to třeba naše podcasty, ve kterých odkrýváme svůj vztah a motivujeme ostatní, aby pracovali na tom svém. Všechny nás to pak obohacuje,“ říká. S radostí propůjčil svůj hlas kampani proti rozmáhajícímu se zločinu s nožem a podpoře těch, kteří v důsledku toho ztratili své blízké.

„Za mladou generaci lidí máme totiž odpovědnost všichni,“ vysvětluje hvězdný herec, jehož nejnovější projekt Idris Elba’s Fight School nyní vysílá BBC 2. V něm se například snaží ukázat, že box či jiný sport může pomoci skupině mladých lidí změnit život a přinést jim lepší budoucnost.

Víte, že…