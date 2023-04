Evženie de Montijo: Poslední francouzské císařovně krása život neulehčila

Sisi se s Evženií chtěla setkat a skutečně se jí to povedlo. V neděli 18. srpna 1867 se František Josef setkal s Napoleonem III. v Salcburku a pohledné manželky obou císařů tu nechyběly. Měla se projednávat francouzsko-rakouská dohoda proti Prusku. Byla to zvláštní schůzka a neúčastnila se jí matka Františka Josefa Žofie. Prohlásila, že se nesetká s „vrahem svého syna“, a zůstala v lázních v Ischlu.

Nemohla Napoleonovi a jeho ženě odpustit, že vlákali jejího dalšího syna Maxmiliána do takzvaného mexického dobrodružství, a poté, když se octl v nouzi, mu odmítli poskytnout ochranu. Právě oni a mexičtí royalisté napomohli tomu, že se Maxmilián stal v dubnu 1864 mexickým císařem. Jeho vládu odmítali bývalí republikáni i sousední Spojené státy.

Nakonec mexičtí republikáni pod vedením bývalého prezidenta Benita Juáreze Maxmiliána zajali a 19. dubna 1867 v Querétaru zastřelili. Stín zemřelého tak visel nad celou schůzkou. Císařovny ale byly rády, že mají příležitost se poznat – obě krasavice svírala zvědavost.

Moje babička – prostitutka aneb Příběh Frideriky Grünfeldové Styl

O Sisi napsala své matce, královně Velké Británie, korunní princezna Viktorie v roce 1862: „Ještě jsem nikdy neviděla nic tak oslňujícího. Rysy jejího obličeje nejsou tak krásné, jak jsou zobrazeny na většině portrétů, ale celkový dojem je mnohem půvabnější, než může i vzdáleně postihnout jakýkoliv obraz.“

Rozuměly si víc, než se očekávalo

Evženii zase popsala spisovatelka George Sandová následovně: „Hlavu, hrdě vztyčenou nad zářivě bílou šíjí a oblými rameny, jí korunuje záplava vlnitých vlasů, jejichž barva se nedá označit jako rudá ani jako zlatá nebo kaštanově hnědá, spíš se skládá z těchto tří odstínů dohromady, a lidé si často myslí, že si je přibarvuje.“

Kruh kolem arcivévodkyně Žofie ovšem v Salcburku Evženii nezakrytě pomlouval – nazýval ji pouhou „španělskou hraběnkou“, jež se nemůže rodem Alžbětě vyrovnat, a Napoleona III., synovce slavného Bonaparta, považoval za „povýšence“. Obě hlavní protagonistky si navzájem sice neprojevovaly přátelství, ale rozuměly si mnohem lépe, než předpokládala veřejnost.

Nejkrásnější dcera Marie Terezie skončila jako abatyše Styl

Třicetiletá Sisi převyšovala Evženii o hlavu a pohybovala se spíš důstojně než půvabně. Byla nádherná a jednačtyřicetiletá Evženie se proto snažila zdůraznit své klady. Dvorným společníkům se líbila její vykasaná sukně, odhalující nohy až nad kotníky (rakouští pozorovatelé to považovali za módu polosvěta – „demi-monde“), což si nemohla rakouská císařovna dovolit.

Princ Kraft zu Hohenlohe-Ingelfingen poznamenal, že i když je Evženie o jedenáct let starší, je to ještě pořád krásná žena a že určitě bývala překrásná. Ale co dává jejím rysům obzvláštní půvab, je oduševnělost a jistota, které její zdrženlivá sousedka postrádá.

Tak či tak, císařovny si uspořádaly vlastní soutěž královen krásy. Hrabě Wilczek vyprávěl, jak jednou v poledne navštívila Alžběta Evženii v jejích soukromých komnatách, a on, Wilczek, musel stát před dveřmi stráž a zadržet všechny návštěvníky. Objevil se ale císař Napoleon a dožadoval se vstupu.

Evženie i Sisi se u svých dvorů cítily jako v kleci a s lítostí vzpomínaly na své bezstarostné mládí

Rozpačitý hrabě prohlásil, že se musí zeptat, může-li vstoupit. A: „Úplně tiše jsem otevřel dveře a musel jsem projít dvěma prázdnými pokoji, a dokonce i ložnicí až k šatně, jejíž dveře byly napůl otevřené. Naproti nim bylo zrcadlo a obě císařovny, obrácené zády ke dveřím, za nimiž jsem stál, se zabývaly tím, že si přeměřovaly ta v Evropě tenkrát snad nejkrásnější lýtka.“ Jak soutěž dopadla, nevíme.

Jisté ale je, že ženy měly mnoho společného. U svého dvora se cítily jako v kleci a s lítostí vzpomínaly na své bezstarostné mládí. Neuspokojovala je přítomnost a obávaly se budoucnosti.

Ale lišily se v přístupu. Sisi se všemu vyhýbala a prchala ode dvora, Evženie se pokoušela vzít manželství i stát do svých rukou. Dělala to i v Salcburku. František Josef ovšem nehodlal jednat o politice s ženou. A k dohodě o francouzsko-rakouské spolupráci nedošlo. Přesto se císařovna Evženie své emancipace držela. Už od mládí.

Přesvědčená bonapartistka

Evženie se narodila 5. května 1826 za zemětřesení v Granadě jako druhá dcera dona Cipriana de Guzman, hraběte z Teby a jeho manželky Marie Manuely. Její otec se později stal hrabětem z Montija. V roce 1830 se přestěhoval do Madridu.

Evženie studovala v internátu Sacré-Coeur v Paříži, potom v penzionátu v Cliftonu u Bristolu. Také ji učil slavný spisovatel Prosper Mérimée a monsieur Beyle, později známý pod jménem Stendhal. Evženie se projevovala citlivě a vášnivě – dar po otci.

Jak před dvěma sty lety zemřel Napoleon Historie

Jednou se jako čtrnáctiletá vmísila do politické diskuse a prosazovala liberály. Matka jí za to dala facku. Dívka okamžitě vyběhla na balkón, přelezla zábradlí a vyhrožovala, že skočí, jestli se k ní někdo přiblíží. Byla přesvědčená bonapartistka, která odmítala fanatismus a násilí Francouzské revoluce.

Dvakrát se zamilovala

Celý život se bála, že skončí jako Marie Antoinetta pod gilotinou. Po smrti otce v roce 1839 rusovlasou modrookou Evženii uvedli do společenského života.

Oddala se mu s radostí a chovala se v něm nekonvenčně. Kromě toho hrála divadlo, jezdila na neosedlaných koních, kouřila cigarety (to měla se Sisi společné) a se zvednutou sukní tančila na kulečníkovém stole cachuchu (andaluský tanec, podobný boleru). Matka Manuela si z ní zoufala.

Do postele přes kostel

Evženie se dvakrát zamilovala – do vévody z Alby a do markýze de Alcaňiseze. Obě lásky skončily nešťastně. Oba pánové totiž měli zájem o její starší sestru Pacu. Vévoda z Alby si ji dokonce v roce 1844 vzal. Evženie nežárlila – Pacu milovala.

Když jí bylo dvaadvacet, matka Manuela rozhodla, že ji vezme do Paříže. Dívky v okolí se už vdaly a ženich pro vzpurnou dcerku nikde. V Madridu se o ní hodně mluvilo a plkalo, ale málokdy dobře. Ve Francii uviděla Evženie poprvé svého budoucího manžela, tehdy francouzského prezidenta. Dvakrát ji ovšem neokouzlil.

Foto: Wikimedia Commons S manželem Napoleonem III. si jako muž a žena příliš nerozuměli…

Ve čtvrtek 12. dubna 1849 pozvali Evženii s doňou Manuelou do Comblevalu, kde Ludvík Napoleon pobýval. Proslul jako sukničkář a doslechl se o krásné Španělce, která svou rezervovaností připomínala zmrzlé šampaňské. A Evženie ho nezklamala.

Hůř to viděla ona. Spatřila chlapíka, který vypadal na svých jednačtyřicet staře. Kulatý synovec velkého Korsičana měl krátké nohy a podivně se šoural, protože trpěl chorobou močového měchýře. Zdobil jej černý knírek a tmavé vlasy.

Manuela podotkla: „Pán domu vypadá naprosto bezvýznamně, ale počíná si dobře, a je zřejmě mužem na pravém místě.“ Evženii se ihned začal dvořit. Také se jí drze zeptal, jakým způsobem by se mohl dostat do její postele. Prostě odvětila: „Přes kostel.“ A poté odjela s matkou do Bruselu. Doňa Manuela ji „chtěla udělat vzácnou“. A to na celé čtyři roky.

Monacká rebelka kráčí v matčiných šlépějích Žena

V roce 1852 Ludvík Napoleon podnikl volební kampaň po zemi a agitoval, aby jej zvolili císařem. A to se také v listopadu stalo. Potíž měl ale se sehnáním vhodné nevěsty.

Aristokratičtí panovníci jej vnímali stále jako parvenu, někoho méněcenného. A tak se začal opět ohlížet po Evženii. Pozval ji v listopadu na státní hon. Evženie, milující jízdu na koni, na svém plnokrevníku předstihla všechny ostatní.

Už během líbánek si Napoleon opatřil nové milenky a Evženie zuřila. Její španělská hrdost se bouřila

A následovala další pozvání – do divadla, na ples, na mši. Devětadvacátého ledna 1853 se uskutečnil jejich civilní sňatek. Následující den proběhla svatba v katedrále Notre Dame. Pařížany svatba nenadchla a zástupy ji sledovaly s chladným mlčením. Po obřadu odjela Evženie s císařem do Saint-Cloud do letohrádku Villeneuve-l’Etang. Svatební noc protrpěla zcela zhnusená.

Ludvík Napoleon něžnost neprosazoval a choval se jako hulvát. Šel rovnou na věc a Evženie si zapsala: „Fyzická smyslná láska – jak špinavá je to záležitost!“ Napoleon zase prohlásil, že „se oženil s rozenou pannou“ a: „Toto krásné tělo je z mramoru.“

Už během líbánek si opatřil nové milenky a Evženie zuřila. Její španělská hrdost se bouřila. Dělala manželovi scény, ale nic nepomohlo. Navíc ji čekala zásadní povinnost – porodit dědice, takže manžela musela v posteli strpět.

Skončili v exilu

Syn se jí narodil až 16. března 1856. Předtím dvakrát potratila. Dědice pokřtili Napoleon Eugene Luis Jean Joseph, ale říkalo se mu prostě Lulu.

Přes manželská nedorozumění Evženie – na rozdíl od Sisi – podporovala politiku svého muže a v čase, kdy nepobýval v Paříži, za něj vystupovala jako regentka. Nadhled si uchovala i v soukromí.

Foto: Wikimedia Commons S šestiletým synem Evženem Ludvíkem Napoleonem Bonapartem roku 1862

Zachovat odstup ovšem stálo úsilí. Sedmnáctého února 1857 se konal ples na ministerstvu zahraničí na Ouai d’Orsay. Tehdy měl Napoleon za milenku krásnou hraběnku Castiglionovou s modrozelenýma očima a černými vlasy. Na ples se dostavila jako srdcová královna – na podvazku, který byl vidět pod sukní s vysokým rozparkem, se blyštělo diamantové srdce – Napoleonův dar. Císařovna k milence přistoupila a klidně řekla: „To srdce je trošku moc dole.“

Doma ovšem ztropila příšernou scénu. Jak stárla, její zlost se otupovala. Navíc z Napoleona se stal skleslý stařec, trpící těžkou ledvinovou chorobou. Stála při něm v lehkých i těžkých chvílích.

Neštěstí je spojilo. To poslední přišlo za prusko-francouzské války v letech 1870–1871. Druhého září 1870 se u Sedanu Napoleon vzdal Prusům i se stotisícovou armádou a poté ho sesadila republikánská vláda. Oba manželé nakonec skončili v anglickém exilu v Camden place (Chislehurst). Tam také Napoleon zemřel 9. ledna 1873 „na selhání krevního oběhu následkem ledvinové choroby“. Rozporuplné manželství bylo u konce.

Ke stejně neúspěšným vztahům patřil i vztah Sisi a Františka Josefa. Bez ohledu na krásu obou žen.

Osud Evženie byl šťastnější než osud Sisi

Život císařovny Alžběty ukončil v září 1898 italský anarchista Luigi Lucheni – probodl ji pilníkem.

Po mužově smrti v roce 1873 začala Evženie cestovat.

V roce 1879 padl její syn Lulu jako britský důstojník ve válce se Zuly v jižní Africe. V témže roce jí zemřela v Madridu matka.

O dva roky později koupila Evženie v Anglii panský dům Farnborough Hill a vybudovala tam klášter k uložení ostatků manžela a syna.

Za první světové války zřídila v panském sídle lazaret. Zemřela 11. července 1920 v Madridu. Bylo jí čtyřiadevadesát let.

Život vojáků za první světové války: hlad, zima i nedostatek sexu Historie