Designérem nové české olympijské kolekce se stal Jan Černý

Jan Černý patří již několik let mezi nejzajímavější mladé designéry na poli české módy. Díky svému originálnímu pohledu na streetwearovou módu se stal jedním z nejvyhledávanějších návrhářů. Jako jeden z mála měl šanci rozvinout svůj talent také v zahraničí na půlroční stáži v pánském ateliéru módního domu Louis Vuitton v Paříži.

Slavnostní zahájení Letních olympijských her v Paříži tradičně sleduje několik miliard lidí po celém světě. Jedinečný okamžik, kdy se divákům představují národní týmy, je pokaždé spojen i se sportovním oblečením, které má reprezentovat danou zemi.

„Máme deset sekund v nejsledovanějším přímém přenosu na světě zaujmout úplně všechny. Pro mě je to obrovská výzva,“ řekl Jan Černý.

Když přemýšlel nad tím, jak úbory pojmout, vycházel z toho, jak doteď návrháři reprezentací přemýšleli. „Někteří vsadili na formálnost, jiné na sportovně laděné oblečení a třetí takovou cestou byly národní kroje. Ale nikdo nepřemýšlel tak, že by tyto světy propojil a dostal se tak mimo kategorie. My jsme to teď všechno rozbili!“ říká Černý.