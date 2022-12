Návrhář Jan Černý si v nové kolekci zahrává s ohněm

„Kolekce je oslavou mé obrazné hry s ohněm a toho, že nemít strach a vykročit z komfortní zóny se může vyplatit. Zároveň doufám, že to bude inspirací i pro ostatní mladé lidi, aby si plnili své touhy a sny,“ popisuje kolekci Jan Černý.

Kolekce „A boy who plays with fire“ je rozdělena do tří částí, které se dotýkají tří důležitých oblastí začátku lidského života: dětství, dospívání a osamostatnění se.