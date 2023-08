Recepty z darů domácí zahrádky

Vodu, ale i různé limonády a letní ovocné šťávy vkusně ozdobí led s bylinkou či jedlým květem uvnitř. Do každého políčka formy na led vložte kousek bylinky či jedlý květ.

Opatrně je přelijte vodou a dbejte na to, aby voda byla jen v prohlubních.

Led by se neměl spojit v kompaktní hmotu, tvary by pak šly špatně vyndávat z formy. Nechte zamrazit. Do nápojů kostky vkládejte až těsně před podáváním.