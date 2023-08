Jacket potatoes: pečené brambory s náplní

Červené zelí uduste a ochuťte do sladkokysela. Lískové ořechy upečte dozlatova nasucho v troubě, nahrubo rozmixujte a přidejte k vídeňské cibulce. Tu připravíte tak, že kroužky obalíte ve směsi mouky a papriky a usmažíte dozlatova.

Bramboru položenou na hrubé mořské soli upečte doměkka v troubě na 180 °C. Trvá to přibližně 60 minut (i déle). Nejdříve ale připravte maso.

Cukr, citronovou šťávu, nasekané stonky koriandru (lístky si dejte stranou), kurkumu a kokosové mléko svařte do husté konzistence.

Když je zelenina orestovaná do poloměkka, přidejte nadrobno nasekaný česnek, zázvor a chilli, znovu restujte. Zelenina musí být na skus, ne rozvařená.

Cibuli nakrájejte nahrubo a orestujte na másle. Přidejte sůl, cukr, ocet a červené víno a svařte doměkka, do husté konzistence.

V rendlíku svařte vodu s octem, roztočte vír, do něj rozklepněte vajíčko a uvařte zastřené vejce.

Náš tip: Zastřené (ztracené) vejce jinak: Malou misku vyložte potravinářskou fólií, vytřete ji olejem a do ní vyklepněte vajíčko. Svažte nití do uzlíčku a vložte do vroucí vody. Vařte 3 minuty.