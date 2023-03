Menu pro dva: Recept na ústřice, polévku s krevetami, řezy z mladého býka a sladkou tečku

Korpus: Vyšlehejte vejce s cukrem do husté pěny, poté do ní zašlehejte olej a hned mixér vypněte. Nakonec ručně zamíchejte mouku, kakao a boby. Těsto rozetřete na pečicí papír a pečte 8–10 minut na cca 240 °C. Po vychladnutí vykrojte srdíčka.

Mezitím dejte do studené vody nabobtnat želatinu, kterou po nabobtnání zamícháte do směsi. Druhou část smetany ušlehejte a vše spojte. Do silikonových forem nalijte do poloviny směs, na ni položte čerstvé maliny. Potom dolijte po okraj a přiklopte vykrojeným korpusem. Dejte do mrazáku zmrznout.