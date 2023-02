Během těhotenství uběhla téměř pět tisíc kilometrů, s dvojčaty v břiše zvládla i ultramaraton

Sophie Carterová, matka pěti dětí, doslova proběhala všechna svá těhotenství. Dokonce uběhla 14 km denně i ve 36. týdnu těhotenství, kdy čekala dvojčata. Při svém čtvrtém těhotenství v roce 2022 absolvovala i závody na 50 km, dvakrát na 100 km a ve 31. týdnu těhotenství maraton, který zvládla za tři hodiny a 39 minut. Den před porodem dokonce zvládla uběhnout necelých 20 km. Podle jejích odhadů během posledního těhotenství uběhla necelých 5000 km.

Podle jejích slov jí to pomáhalo zůstat po psychické stránce v pořádku, a zvládat tak veškerou péči kolem dětí.

Běhat v těhotenství je podle Sophie stejné, jako když nosíte na přední straně těla těžký kulatý batoh. „V těhotenství můžete mít pocit, že vaše tělo není vaše vlastní a ovládá vás něco, co nemáte pod kontrolou. Pokračování v běhání mi dodalo klid, a přes ty všechny někdy šílené pocity jsem věděla, že jsem to stále já,“ svěřila se Wales Online Sophie Carterová, osobní trenérka z Woodstocku v Oxfordu.

Běhala i během těhotenství s dvojčaty, a to až do 36. týdne těhotenství. „Měla jsem cíl se kvalifikovat na mistrovství světa. Zároveň se běhání stalo součástí mé každodenní rutiny, stejně jako čištění zubů. Nicméně kdykoliv jsem šla běhat, vždy s tím, že když to nepůjde, jednoduše se zastavím. Při posledním běhu v 36. týdnu jsem ucítila kontrakci a bylo mi jasné, že se něco děje. Za týden jsem dvojčata porodila,“ vypráví.

Sophie vždy moc ráda běhala dlouhé tratě. Svůj první maraton uběhla v roce 2006 v pětadvaceti letech. Tehdy ji inspirovala maratonská běžkyně Paula Radcliffeová. Aby se udržela v kondici, běhala i během svého prvního těhotenství s dcerou Faith v roce 2009.

V roce 2012 její maminka onemocněla rakovinou střev a Sophie o to víc běhání propadla. V té době byla podruhé těhotná a její manžel byl vyslán na misi do Afghánistánu. V té době byl pro ni běh útočištěm, při kterém se cítila v bezpečí, protože měla cíl, na který se mohla soustředit, a všechen stres tak vytěsnit. V té době dvakrát denně uběhla i 32 kilometrů.

Poté, co její maminka v roce 2017 zemřela, začala běhat až 100kilometrové ultramaratony. Běh byl pro ni to, co ji dělalo šťastnou, co ji povzbuzovalo a pomohlo vyrovnat se se smutkem.

V běhu tak pokračovala i v roce 2020, kdy otěhotněla s dvojčaty Jaxonem a Islou. Denně běhala 14 kilometrů.

V dubnu 2022 zjistila, že je v šestém týdnu těhotenství se svým nejmladším synem Teddym. Tehdy jí bylo dvaačtyřicet let a měla týden před závodem na 100 km. Rozhodla se, že ho zkusí uběhnout, s tím, že jakmile se nebude cítit dobře, skončí. Závod tenkrát doběhla na šestém místě, a to za osm a půl hodiny, tedy pouhých 19 minut od svého osobního maxima.

O šest týdnů později absolvovala závod na 50 km a skončila mezi ženami na prvním místě. Poté se ještě ve 20. týdnu těhotenství zúčastnila závodu The Race to The Stones na 100 km. I přes teploty stoupající nad 20 stupňů skončila v první desítce a byla druhou ženou, která proťala cílovou čáru.

V říjnu 2022 v 31. týdnu těhotenství pak dokončila Virtual London Marathon ve velmi dobrém čase 3 hodiny a 39 minut.

Podle jejích slov se příprava na maraton v těhotenství neliší od přípravy na běžný maraton. „Svaly drží dítě na místě, takže se kolem něj téměř nic nehýbe. Ženy se tak nemusí bát, že by to mohlo plodu ublížit. Jediné, co je zapotřebí, je běhat pomaleji a naslouchat svému tělu,“ upozorňuje Sophie.

Podle ní by ženy neměly přestávat cvičit kvůli těhotenství. Ona sama neměla ani při jednom těhotenství žádný problém. Sama nicméně vše probírala se svým gynekologem, který jí naopak potvrdil, že to nejhorší, co ženy mohou v těhotenství udělat, je držet se již naprosto zastaralých rad, že by měly hodně odpočívat a jíst za dva.

Každá aktivita pomáhá k duševní i fyzické pohodě. V těhotenství je zapotřebí jen víc naslouchat svému tělu a pokračovat v aktivitě, jen když se žena cítí v pořádku. Pokud jsou ženy jednoduše zvyklé cvičit i před těhotenstvím, není důvod, aby s tím kvůli dítěti zcela skoncovaly.

Samozřejmě je to velmi individuální a ne u všech žen jde dělat spoustu aktivit, jak by si přály. „Ráda bych ženám jen ukázala své vlastní zkušenosti, že pokud jim v tom nebrání zdravotní stav, mohou i během těhotenství pokračovat v úrovni cvičení, na kterou byly zvyklé. Nemusí se přitom bát o zdraví své ani dítěte,“ uzavírá.

