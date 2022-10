Barbora Vegrichtová: Děti jsou snadným terčem pro extremisty a další toxická hnutí

To všechno jsou oblasti, jejichž zkvalitnění může výrazně přispět k prevenci radikalizace a inklinace k extremismu.

V některých případech je násilí normalizováno i prostřednictvím extremistické propagandy, videí, různých spotů, počítačových her nebo prostřednictvím různých symbolů.

Teroristé či masoví vrazi bývají obdivováni, glorifikováni a je jim vytvářena jakási aureola hrdinů či mučedníků. To vše může být prvopočátkem radikalizačního procesu, který v častých případech přerůstá do přípravy a plánování konkrétního násilného útoku, ať už je motivovaný ideologií či osobními individuálními důvody.

Většina rodičů se zpravidla zajímá o to, kam dítě jde, jaké má kamarády nebo kde tráví volný čas. V případě sociálních sítí a digitální komunikace tomu tak už v častých případech nebývá.

Důležitá je také výchova k toleranci, respektu k odlišnostem, ale i odolnosti vůči stresu a zátěži. Rodiče by se měli též zajímat o problémy svých dětí, nepodceňovat je, ani nebagatelizovat. Častými spouštěči radikalizace dospívajících mohou být právě dlouhodobě neřešené problémy, frustrace, nízké sebevědomí, milostná zklamání, případně neúspěchy ve škole nebo volnočasových aktivitách.

Rodiče by měli o těchto věcech s dětmi mluvit. Extremistická hnutí umějí manipulovat a indoktrinovat mladou generaci pomocí velmi rafinovaných taktik a zneužívat různé slabosti či psychické problémy mládeže.

Co by měl rodič dělat, pokud má pocit, že se jeho dítěte tato problematika týká? Jaké signály to mohou naznačovat?