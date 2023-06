Češky jsou čtvrté nejvyšší ženy na světě

Unikátní sestava dat čítá informace o milionech žen ze 195 zemí světa. Relevantní data zatím končí v roce 1996, což jsou také ta, která si můžete prohlédnout v tomto článku. Plyne z nich mimo jiné to, že rozdíl mezi průměrnou výškou Lotyšek a Guatemalek či Filipínek je přes 20 centimetrů. Obecně co do výšky zcela vévodí Evropanky, když obsadily všech deset předních příček.

„Výsledky přímo souvisí se špatnou výživou a nemocemi v dětství. To jsou faktory, které stojí za nižším vzrůstem lidí. Průměrná výška populace silně koreluje s životními standardy v dané zemi,“ uvedl tým projektu Our World in Data zejména směrem k zemím s nejnižší průměrnou výškou.

Češky za 100 let vyrostly o více než 15 centimetrů

Výška však samozřejmě nemůže být užívána jako přímé měřítko blahobytu. Vědecké studie ukazují, že za výškou člověka stojí z velké části genetické faktory.

Realitou však je, že česká populace dlouhodobě výrazně roste. Pokud zůstaneme u žen, tak průměrná výška žen v Česku činila u žen narozených v roce 1896 152,76 centimetru. O padesát let později to bylo už 163,05 centimetru, tedy o více než deset centimetrů více. Dalších padesát let pak českým ženám přidalo v průměru necelých 5,5 centimetru.

Průměrná výška českých žen narozených mezi lety 1896 a 1996 1896 152,76 cm 1916 157,19 cm 1936 161,31 cm 1956 164,57 cm 1976 167,21 cm 1996 168,46 cm

Pokud bychom chtěli nahlédnout místo do průměrů do absolutních extrémů, tak nejvyšší ženou světa je Turkyně Rumejsa Gelgiová se svými 215,16 centimetry. Naopak pouhých 62,8 centimetru měří Indka Jyoti Amgeová, informuje deník Daily Mail.

Deset zemí s nejvyšší průměrnou výškou žen 1. Lotyšsko 169,80 cm 2. Nizozemsko 168,72 cm 3. Estonsko 168,67 cm 4. Česko 168,46 cm 5. Srbsko 167,69 cm 6. Slovensko 167,47 cm 7. Dánsko 166,62 cm 8. Litva 166,35 cm 9. Bělorusko 166,34 cm 10. Ukrajina 166,05 cm

