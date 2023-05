RETRO HOKEJ: Narození dcery, pak památný gól: Rachna kachna, to to letělo, řval Záruba

Byl to turnaj, který zaváněl historickým propadákem. Vždyť čeští hokejisté na šampionátu 2010 v Německu podlehli Norům i Švýcarům, a kdyby na závěr osmifinálové skupiny nebodovali s Kanadou, vůbec poprvé by nepostoupili ani do čtvrtfinále. Nakonec se parta okolo Jaromíra Jágra a kapitána Tomáše Rolinka vracela domů se senzačním zlatem. I díky momentu z konce třetí třetiny semifinále se Švédskem, který Robert Záruba okomentoval hláškou, jež se vryla do paměti snad všech tuzemských hokejových příznivců.