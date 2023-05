RETRO HOKEJ: Mizíme! Jak Rusové po finálovém debaklu ostudně prchali z pražského ledu

Dokonce i tehdejší šéf Mezinárodní hokejové federace IIHF René Fasel, dnes známý rusofil a od února i hrdý držitel ruského občanství, v pražské O2 areně 17. května 2015 kroutil hlavou: „Byl jsem osobně přítomen na 29 šampionátech, ale nic takového se nikdy nestalo. Když jsem to viděl, nevěřil jsem vlastním očím.“

Zloba mířila na ruskou sbornou, která po finálovém debaklu od Kanady 1:6 zbaběle a předčasně prchala z ledu, aniž by vyjádřila sportovní úctu vítěznému protivníku. Téměř dokonalé mistrovství světa, které lámalo divácké rekordy a slyšelo chválu od účastníků i bafuňářů, končilo v Praze ostudou, jíž ale organizátoři nemohli nikterak zamezit.

Kapitán Ilja Kovalčuk zahnal celý tým do kabiny. „Viděl jsem, jak se Malkin pokoušel zastavit hráče, aby neodcházeli do kabin. Vinil bych z toho hlavně trenéry nebo generálního manažera, kteří byli v té době na ledě a měli incidentu zabránit,“ říkal Fasel.

I Jaromír Jágr, pro něhož byl pražský šampionát definitivní rozlučkou s reprezentací, mínil: „Vím, že je člověk unavený, frustrovaný, ale musíš respektovat soupeře. Musíš tam zůstat, jenže Rusáci to neunesli.“ Poražení finalisté se snažili incident bagatelizovat, vysvětlovali, že šlo o nedorozumění. Kovalčuk později pro ruská média tvrdil, že nešlo o žádný „úprk“, ale že když zazněla píseň šampionů od skupiny Queen a začaly se sypat konfety, bral to jako okamžik, kdy oficiální ceremoniál končí. „Byl to signál, že jsme tady zbyteční.“