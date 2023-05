RETRO HOKEJ: Hlaváčovým bekhendem začala česká nadvláda

Pokud by si v nich soupeři výhry rozdělili, prodlužovalo by se, případně jely nájezdy. Obě varianty si pak Hlinkův tým s úspěchem vyzkoušel.

„Všichni kluci z NHL vědí, že na gólmana Kanady musíte střílet mezi nohy,“ glosoval to z televizního studia Václav Prospal. Jako by ho poslední z nájezdníků Jaroslav Špaček slyšel a na oslavu postupu do finále si na ledě vesele s hokejkou zapádloval.

„Bylo to zvláštní, ale před prodloužením mě vůbec nebolely nohy,“ divil se útočník, který měl namířeno do New York Rangers. První únik mu ještě nevyšel. Ani druhý. Ale pak Hlaváč pláchl finské obraně do třetice.