Rusové tvrdí, že v Kirejevsku explodoval ukrajinský dron naložený trhavinou

· Petra si nebyla jistá, zda to, co doma zažívá, se dá nazvat domácím násilím. „Popisovala určitý cyklus násilí. Doporučili jsme jí tedy si zapisovat incidenty do aplikace Bright Sky,“ řekla vedoucí poradenského centra ROSA Bronislava Marvanová Vargová.... Celý článek