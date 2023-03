Útok na americký dron se Rusům vyplatil. USA navzdory slovům změnily trasy

Americké drony sice stále prolétají nad mezinárodními vodami Černého moře, od Krymského poloostrova se ale vzdálily směrem na jih. Uvedla to CNN s odkazem na své zdroje. Ke změně se USA rozhodly poté, co před týdnem ruské stíhačky srazily dron MQ-9 Reaper do moře.

Foto: ČTK Americký dron MQ-9 Reaper, který byl minulý týden sražen nad Černým mořem