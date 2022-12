Žádná země NATO kromě USA nemá kapacitu vést dlouhou válku

„Je zřejmé, že žádná země NATO kromě USA nemá adekvátní úvodní zásoby zbraní pro vedení války nebo průmyslovou kapacitu na udržování rozsáhlých operací,“ uvedl RUSI a dodal: „To musí být napraveno, jestliže má být odstrašování věrohodné. Je to problém pro RAF (britské královské letectvo) stejně jako pro Královské námořnictvo.“

RUSI upozornil, že Rusko mělo v dělostřeleckých systémech převahu jen dvě ku jedné, když mělo 2433 hlavňových systémů oproti 1176 ukrajinských. V případě salvových raketometů to pak bylo 3547 ku 1680. Zdůraznil význam klasického dělostřelectva. „Přestože prominentní postavení měly protitankové řízené střely, Ukrajina odrazila ruský pokus zmocnit se Kyjeva mohutnou palbou dvou dělostřeleckých brigád.“

Nerozptýlené systémy dopadly špatně, plyne z textu: „Rusům se během prvních 48 hodin války podařilo zasáhnout 75 procent statických obranných systémů. K přežití nestačí ani zřízení velitelství v civilní budově.“ Z toho by se měla poučit britská armáda.

Rozptýlený musí být i systém ISTAR, zajišťující pozorování, monitorování a zjišťování cílů, a to do takové míry, že zasáhnout jednotlivé složky systému se ukáže jako neefektivní. To ovšem jasně ukazuje, že systémy na palubách letadel jako JSTAR nebo AWACS nejsou optimální v oblasti bojiště, kde jsou lákavým terčem.