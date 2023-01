Vyhnat letos ruské vojáky z Ukrajiny bude velmi obtížné, tvrdí americký generál

„Takže to je značné území. A na tomto okupovaném území stále zůstává mnoho ruských sil. Z vojenského hlediska stále tvrdím, že pro tento rok by bylo velmi, velmi obtížné vojensky vyhnat ruské síly z každého centimetru Ruskem okupované Ukrajiny,“ řekl generál Mark Milley na závěr páteční konferenci na základně v německém Ramsteinu

„To neznamená, že se to nemůže stát, neznamená to, že se to nestane, ale bude to velmi, velmi obtížné,“ dodal.