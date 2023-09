Výbuch v Náhorním Karabachu si podle úřadů vyžádal 125 mrtvých

Těla se budou teprve identifikovat, uvedla podle listu The New York Times Avanesjanová. Podle dřívějšího oznámení jejího ministerstva oběti přepravují do Arménie vrtulníky. Stejně tak jsou do Jerevanu na léčení dopravováni zranění. Hospitalizováno jich v hlavním arménském městě bylo už 67. Většina z nich je ve vážném nebo kritickém stavu, sdělila ministryně.