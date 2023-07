„Všechno je to bla bla bla…“ Ukrajinský ministr zahraničí už nechce vyvracet Orbánovy argumenty

🇩🇪 Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba urged Germany not to repeat Merkel's mistake https://t.co/WA85oyqf0L

Vstup své země do NATO během války s Ruskem Kuleba neočekává. „Ale po válce by pro Evropu bylo sebevražedné, kdyby NATO Ukrajinu jako člena neakceptovalo,“ varoval s tím, že kdyby byla Ukrajina mimo Alianci, znamenalo by to další možnou válku.

Naopak přijetí Kyjeva do NATO by k nové válce s Ruskem nevedlo, protože Moskva by se v takovém případě neodvážila Ukrajinu znova napadnout. Současně by to zbavilo státy NATO zátěže při obraně východního křídla Aliance. „Tuto úlohu vezmeme na svá bedra my,“ řekl Kuleba.