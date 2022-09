Vicepremiér Severní Makedonie: Podpořte nás, stejně jako teď Ukrajinu

Proces přistoupení západního Balkánu do Evropské unie pokračuje příliš pomalu, to je prostý fakt.

Vnímání a popularita EU se v naší zemi snižuje, protože vše trvá tak dlouho. To se nám jako proevropské vládě nelíbí. Přijali jsme velmi těžká rozhodnutí ve vztahu k Řecku a Bulharsku, udělali jsme mnoho obtížných vnitřních reforem a očekávali jsme, že to EU více ocení.

Chtějí prokázat, že EU pro západní Balkán nefunguje, že nemáme co získat a na co čekat, že je pro nás lepší být minimálně neutrální. Čím více konkrétních kroků uděláme ke členství, čím mu budeme blíž a čím jasnější plán bude pro přistoupení, tím spíše tento narativ zmizí. Víte, před čtyřmi roky, když jsme měnili ústavu, hodně lidí se ptalo, stojí to za to?