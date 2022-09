Války gangů ovládly volby ve Švédsku, kde se dřív nezamykalo

Letošní rok se pravděpodobně stane ve Švédsku nejsmrtonosnějším v důsledku násilí. Podle statistik zemřelo do poloviny letošního srpna na následky střelby 44 lidí a 66 jich utrpělo zranění. To je skoro tolik zabitých jako za celý loňský rok (45 mrtvých, 115 zraněných).

Jakkoli by to ještě před dvaceti lety považovala většina Švédů za hororovou předpověď hodnou Sibyly, kampani před nedělními volbami do Riksdagu, parlamentu ve Stockholmu, dominovala otázka práva a pořádku. Ta se dostala do popředí zájmu v souvislosti s rostoucím počtem případů střelby, zločinností gangů a nezvládnutým, pošetile velkorysým přístupem k imigraci obzvlášť v roce 2015.