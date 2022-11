Válka nesmí skončit „nějak“. Zelenskyj na summitu G20 představil desetibodový plán

Výměna zajatců by podle Zelenského měla zahrnovat také civilisty, kteří odešli na území Ruska, a děti, jež Kyjev nazývá „vysídlenými osobami“. Výměny zajatců mezi Ukrajinou a Ruskem se nyní odehrávají podle seznamů, na nichž se obě strany předem dohodnou.

Mezinárodní společenství by se podle ukrajinské hlavy státu mělo rovněž zaručit za „radiační bezpečnost“ v Ruskem okupované Záporožské jaderné elektrárně.

Zelenskyj chce, aby „tato agresivní ruská válka skončila spravedlivě a na základě Charty OSN a mezinárodního práva“, ne „nějak“. Měla by se podle něj obnovit územní celistvost Ukrajiny. Zastavit by se měly „nepřátelské akce“, plán počítá se stažením ruských vojsk. Dalšími body mírového plánu jsou: bezpečnost potravin, energetická bezpečnost, návrat spravedlnosti, opatření proti ekologickým škodám, prevence eskalace a náprava konce války.

„Ukrajině by neměly být nabízeny kompromisy se suverenitou, územím a nezávislostí. Respektujeme pravidla. Ukrajina byla vždy vůdcem mírových snah a svět to viděl. A pokud Rusko říká, že údajně chce tuto válku ukončit, nechť to dokáže činy, “ prohlásil Zelenskyj s tím, že ruským slovům nelze věřit.