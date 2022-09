V okupovaných částech Ukrajiny začnou pseudoreferenda o připojení k Rusku

Proruští činitelé na Ukrajině začali spěchat s připravováním referend poté, co se svými protiútoky přiblížila k oblastem ukrajinská armáda. Referenda potrvají od pátku do úterý a před vyhlášením částečné mobilizace jejich vyvolání podpořil také ruský prezident Vladimir Putin.

Rusko se stejně jako při anexi Krymu v roce 2014 tváří, že do těchto pseudoreferend není zapojeno.

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv na Telegramu napsal, že referenda na Donbasu hrají důležitou roli. A to nejen při ochraně místních obyvatel (Rusko odůvodnilo agresi na Ukrajinu údajnou genocidou ruskojazyčného obyvatelstva na Donbasu – pozn. red.), ale také pro obnovu „historické spravedlnosti“.

Geopolitická transformace se po přijetí nových území do Ruska stane ve světě podle Medveděva nezvratnou. Exprezident se mimo jiné ohání také tím, že případné další protiútoky Ukrajiny na tato území by se fakticky staly útokem na Ruskou federaci. „A to je zločin, jehož spáchání nás opravňuje k použití všech sil k sebeobraně,“ uvedl.