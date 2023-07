V německém Giessenu zuří pouliční střety kvůli Eritrejskému festivalu, 22 zraněných policistů

Achtung❗️



Es kursiert aktuell in den sozialen Medien eine Meldung über eine vermeintliche Gefahrensituation in #Gießen.



Bitte verbreitet solche Falschmeldungen nicht.



Mehr dazu in unserer Pressemeldung:https://t.co/FPVlUEQt8j#Polizei #Mittelhessen #0723gi@stadtgiessen pic.twitter.com/1t2vSQEIPP