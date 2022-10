USA a Británie varovaly před možným teroristickým útokem v hlavním městě Nigérie

Nigérie bojuje proti islamistickému povstání především na severovýchodě země, ale v červenci se teroristická skupina Islámský stát (IS) přihlásila k odpovědnosti za nájezd na věznici v Abuji, při němž bylo osvobozeno asi 440 vězňů. Incident vyvolal obavy, že povstalci se vydávají ze svých enkláv.

Velvyslanectví USA v této západoafrické zemi uvedlo, že „v Nigérii, konkrétně v Abuji, existuje zvýšené riziko teroristických útoků“. Podle úřadu, který bude až do odvolání nabízet omezené služby, mezi riziková místa patří nákupní střediska, vládní budovy a mezinárodní organizace.

Britská vláda varovala, že její občané v Nigérii by měli zůstat ve střehu kvůli „zvýšené hrozbě teroristického útoku v Abuji“. „Útoky by mohly být nevybíravé a mohly by zasáhnout západní zájmy, jakož i místa navštěvovaná turisty,“ uvedla vláda.