Uprchlý šéf kryptoměnové firmy Terrraform Labs byl zatčen v Černé Hoře

Jihokorejská policie podle agentury Reuters potvrdila, že v Černé Hoře byl nejspíše zatčen podezřelý To Kwon a s ním ještě jedna další osoba. Jejich konečné ztotožnění pomocí otisků prstů má být hotové do pátečního rána.

Černohorské ministerstvo vnitra v prohlášení sdělilo, že dva lidé byli zatčeni poté, co se pokusili nastoupit do letadla směřujícího z Podgorice do Dubaje s falešnými pasy, které měly být vydány Belgií a Kostarikou.