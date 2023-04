U Filipín byl nalezen vrak japonské lodi z druhé světové války. Je v něm více než 1000 obětí

Vrak japonské lodi, která se stala obětí nejhorší námořní katastrofy v historii Austrálie, byl nalezen v Jihočínském moři v hloubce 4000 metrů. Námořní archeologové plavidlo objevili 80 let poté, co jej torpédovala americká ponorka. O život při potopení přišlo přes 1060 vězňů z druhé světové války, převážně Australanů, informoval list The Guardian.

Foto: Profimedia.cz Archivní snímek lodi Montevideo Maru z roku 1941

Článek Loď Montevideo Maru, objevená u filipínského pobřeží, se potopila s přibližně 980 australskými vojáky a civilisty. To je téměř dvojnásobek počtu Australanů zabitých během celé války ve Vietnamu. Na palubě byli lidé ze 14 zemí, celkem zahynulo asi 1060 až 1080 lidí. Ponorka USS Sturgeon během druhé světové války v 1942 torpédovala japonskou transportní loď, aniž by věděla, že převáží válečné zajatce a zajaté civilisty. Po nárazu Montevideo Maru během šesti minut nabrala strmý úhel a za 11 minut zmizela pod hladinou. Na vodu byly spuštěny pouze tři záchranné čluny a na Filipíny doveslovala jen asi stovka Japonců. Vrak lodi byl nalezen ve větší hloubce než Titanic. Foto: Profimedia.cz Snímky vraku nalezeného u Filipín. Australští vězni byli zajati při pádu Rabaulu na Papui-Nové Guineji. Město bylo v roce 1942 obsazeno Japonci a krátce poté bombardováno spojeneckými silami. Pátrací tým se vydal na expedici s cílem najít vrak v Jihočínském moři severozápadně od Luzonu na začátku dubna. Objevil ho po 12 dnech s pomocí nejmodernější techniky včetně autonomního podvodního vozidla. Foto: Profimedia.cz Tým vědců zkoumá snímky vraku. Skupině námořních archeologů, konzervátorů, a bývalých námořních důstojníků trvalo několik dní, než ověřili, že vrak je skutečně Montevideo Maru. Australský premiér Anthony Albanese uvedl, že objev přinese „určitou útěchu blízkým, kteří dlouho drželi pietu“. Misi zorganizovala sydneyská nezisková organizace Silentworld Foundation, která se věnuje námořní archeologii a historii, spolu s nizozemskými specialisty na hlubokomořský průzkum, společností Fugro. Projekt nalezení vraku, který podle ředitele charity Johna Mullena uzavřel „strašlivou kapitolu australské vojenské a námořní historie“, podpořilo také ministerstvo obrany. Vrak bude na místě ponechán bez zásahu, nebudou z něj vyjmuty žádné lidské pozůstatky ani artefakty a místo bude z úcty k rodinám zaznamenáno pro výzkumné účely. U břehů USA objevili potápěči přes 100 let starou ponorku inspirovanou Vernem Koktejl