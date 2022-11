Tlak na hranice schengenu je obrovský, musíme se zapojit všichni, apeluje slovenský ministr vnitra

„Pro zastavení migrační vlny je důležitá ochrana vnější schengenské hranice. Společně s Českou republikou jsme se domluvili, že do ochrany vnější hranice schengenu by se mělo zapojit co nejvíc zemi,“ zdůraznil Mikulec. „Imaginárně řečeno, abychom nemuseli uzavírat vnitřní dveře našeho společného domu, musíme ochránit vnější dveře. Když ochráníme vnější hranice, ty vnitřní mohou zůstat otevřené,“ uvedl slovenský ministr vnitra na tiskové konferenci v maďarské obci Herczegszántó.