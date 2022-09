Tělo královny převážejí do Londýna. K Buckinghamskému paláci proudí davy

Navzdory původním plánům, že tělo královny bude převezeno po železnici, rakev s ostatky britské panovnice dopraví do Anglie transportní letoun britského letectva C-17 Globemaster. Letoun dosedne na leteckou základnu Northolt okolo deváté hodiny večer.

Následně bude rakev převezena do Buckinghamského paláce. Tam se již opět bude nacházet král Karel III. s královnou chotí Camillou.

Ve středu bude rakev převezena do Westminsterského paláce, konkrétně do Westminster Hall, nejstarší budovy komplexu. Tam spočine až do dne pohřbu, aby se s královnou mohla naposledy rozloučit veřejnost.