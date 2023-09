Tajný dopis šéfa OSN Lavrovovi. Čtyři ústupky Rusům za návrat k vývozu ukrajinského obilí, píše Bild

Tajný dopis Guterrese Lavrovovi, na který se německý deník odvolává, ukazuje, že OSN je ochotna v ústupcích Rusku zajít hodně daleko. Do té míry, že by muselo dojít k poměrně výraznému změkčení evropských protiruských sankcí - které přitom dosud průběžně přitvrzovaly.

Jádrem „nabídky“ ze strany OSN jsou čtyři vstřícné body směrem k Rusku. Ruské agrární bance by měl být umožněn přístup do systému mezibankovního zúčtování SWIFT, OSN by pomohla s pojištěním ruských lodí s nákladem obilí, došlo by k částečnému „rozmrazení“ zadržovaných ruských aktiv v západních bankách a ruské lodě s nákladem zemědělských produktů by získaly omezený přístup do evropských přístavů.