Přízrak Fukušimy bledne. Japonsko křísí jádro

Poradní panel japonského premiéra Fumia Kišidy schválil minulý týden plán na prodloužení životnosti jaderných reaktorů nad 60 let a výstavbu nových bloků, které by nahradily ty vyřazené z provozu. „Tím se zásadně mění přístup vytyčený po havárii ve Fukušimě v roce 2011,“ poznamenal list The Japan Times.

Foto: ČTK/AP Jaderná elektrárna Fukušima