Při zkouškách jsme simulovali útoky na základny USA, uvedli Severokorejci

Jedna z raket, kterou KLDR odpálila ve čtvrtek, nesla speciální hlavici, jež by mohla paralyzovat velitelská stanoviště jihokorejských a amerických sil, uvádí generální štáb v Pchjongjangu.

Experti také pochybují, že by KLDR měla technologie pro výrobu speciálních hlavic, jež by mohly přerušit komunikační kanály jiných armád.

Prohlášení KLDR explicitně nezmiňuje mezikontinentální raketu, kterou Severní Korea podle Soulu vypálila ve čtvrtek. Raketa spadla podle Tokia do Japonského moře a v některých japonských prefekturách vyvolala poplach.

Cvičení Vigilant Storm mělo původně skončit v pátek, bylo ale prodlouženo do neděle. Obě země to zdůvodnily právě chováním Severní Koreje, která během minulého týdne vystupňovala své hrozby. Kromě raketových odpalů Soul v pátek reagoval na 180 přeletů severokorejských vojenských letadel nedaleko společné hranice. Do vzduchu vyslal své válečné letouny včetně stíhaček F-35A.