Lidi kolem mě umírali. Nechápu, jak jsem se z toho dostal, vypověděl jediný přeživší katastrofy v Indii

„Ani já sám nemůžu uvěřit, že jsem to přežil. Na chvíli jsem měl pocit, že taky umřu. Ale když jsem otevřel oči a rozhlédl jsem se kolem, uvědomil jsem si, že jsem naživu. Pořád nemůžu uvěřit, že jsem to přežil,“ sdělil podle indického deníku přeživší.

Rameš řekl, že krátce po vzletu z ranveje začala v letadle blikat světla, než narazilo do budovy. Dodal, že část letadla, ve které se nacházel, nenarazila na rozdíl od zbytku letadla do střechy budovy.

„Když jsem vstal, všude kolem mě byla těla. Bál jsem se. Vstal jsem a utíkal. Kolem mě byly kusy letadla. Někdo mě popadl, naložil do sanitky a odvezl do nemocnice,“ vypověděl už ve čtvrtek Rameš krátce poté, co jej odvezla záchranná služba.

Podle informací deníku The Hindustan Times byl Rameš v Indii na pár dní na návštěvě u své rodiny. Spolu se svým bratrem, který na palubě zemřel, se vracel domů do Velké Británie.

V tuto chvíli není jasné, kolik přesně lidí při nehodě zahynulo. Na palubě letu společnosti Air India zemřelo 241 osob. Letadlo však narazilo přímo do budovy, kde bydlel lékařský personál. Podle agentury Reuters celkově zemřelo přes 290 lidí. Server The New Indian Express dokonce hovoří o 317 osobách, což by znamenalo, že si nehoda vyžádala na zemi 76 obětí.