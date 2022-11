Kim chce nejmohutnější jaderné síly na světě, raketa dostala metál

„Konečným cílem je získat nejmocnější strategické síly na světě, absolutní sílu, bezprecedentní v tomto století,“ řekl Kim jasně, když navštívil vojáky zapojené do vývoje rakety Hwasong-17, která byla úspěšně otestovaná 18. listopadu.

O této střele řekl, že je to „nejmohutnější strategická zbraň“. Permanentní výbor udělil raketě Hwasong-17 titul hrdiny KLDR se zlatou hvězdou a řád státní vlajky první třídy.

„Demonstruje schopnost vybudovat nejsilnější armádu na světě, která by byla schopna účinně bránit úctu a svrchovanost severokorejského státu a jeho lidu,“ dodala agentura.

Experti a vojáci zapojení do vývoje rakety se zavázali bránit svrchovanou autoritu strany a Kima a slíbili, že „naše rakety budou energicky létat jenom směrem udaným Kimem“.

Zmínka o řešení montáže nálože do hlavice potvrdila, že západní experti měli pravdu, když tvrdili, že právě to je problém spolu s řešením návratu hlavice do atmosféry.