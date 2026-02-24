Hlavní obsah

Kanada připravuje pomoc pro Kubu

Jaromír Moravec

Kanadská diplomacie v pondělí oznámila, že připravuje pomoc pro Kubu. Ostrovní země se potýká s nedostatky paliva poté, co ji Spojené státy odstřihly od dodávek ropy. Washington se touto cestou snaží docílit pádu tamního komunistického režimu.

Foto: Patrick Doyle, Reuters

Kanadská ministryně zahraničí Anita Anandová

Blokáda dodávek ropy uvalená na Kubu administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa kromě nedostatků paliva a několikahodinových blackoutů způsobila i zvýšení cen potravin a dopravy, píše agentura Reuters. „Připravujeme plán pomoci. V tuto chvíli nejsme připraveni poskytnout další, detailnější oznámení,“ řekla v pondělí k situaci kanadská ministryně zahraničí Anita Anandová.

Už minulý týden Kanada uvedla, že situaci na Kubě monitoruje, protože se tam zvyšuje riziko humanitární krize. Před tou varovala i OSN. Kanadské rozhodnutí ostrovní zemi pomoci by ale mohlo ještě zvýšit současné napětí mezi Ottawou a Washingtonem. To už v posledních měsících rozvířila Trumpova cla, jeho rétorika vůči Grónsku či snahy Ottawy o navázání bližších obchodních vztahů s Čínou.

Trump o nuceném pádu kubánského režimu začal opakovaně mluvit po lednovém zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Venezuela byla před americkou operací pro Kubu hlavním spojencem a dodavatelem ropy. Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva uvedl, že americká operace v Caracasu porušila mezinárodní zákony, a Trumpovo využívání venezuelské ropy k vyvinutí politického tlaku na Kubu podle lidskoprávních expertů nese známky imperialismu.

