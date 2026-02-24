Kanada připravuje pomoc pro Kubu

Článek
Blokáda dodávek ropy uvalená na Kubu administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa kromě nedostatků paliva a několikahodinových blackoutů způsobila i zvýšení cen potravin a dopravy, píše agentura Reuters. „Připravujeme plán pomoci. V tuto chvíli nejsme připraveni poskytnout další, detailnější oznámení,“ řekla v pondělí k situaci kanadská ministryně zahraničí Anita Anandová.
Už minulý týden Kanada uvedla, že situaci na Kubě monitoruje, protože se tam zvyšuje riziko humanitární krize. Před tou varovala i OSN. Kanadské rozhodnutí ostrovní zemi pomoci by ale mohlo ještě zvýšit současné napětí mezi Ottawou a Washingtonem. To už v posledních měsících rozvířila Trumpova cla, jeho rétorika vůči Grónsku či snahy Ottawy o navázání bližších obchodních vztahů s Čínou.
Trump o nuceném pádu kubánského režimu začal opakovaně mluvit po lednovém zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Venezuela byla před americkou operací pro Kubu hlavním spojencem a dodavatelem ropy. Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva uvedl, že americká operace v Caracasu porušila mezinárodní zákony, a Trumpovo využívání venezuelské ropy k vyvinutí politického tlaku na Kubu podle lidskoprávních expertů nese známky imperialismu.