Kim pojede za Putinem

Rusko by od Severní Koreje rádo získalo zbraně, které by mohlo využít na ukrajinském bojišti. Cesta Kim Čong-una do Vladivostoku, zřejmě obrněným vlakem, by měla předjednaný obchod završit, píše The New York Times s odkazem na své zdroje z amerických armádních zdrojů a kruhu spojenců USA.

Setkání Kim Čong-una a Vladimira Putina by se mělo podle informací citovaného deníku odehrát na pozadí Východního ekonomického fóra. To se bude na ruském dálném východě konat od 10. do 13. září. Zda se pak Lídr KLDR vydá i do Moskvy, což by ale v případě cesty vlakem trvalo několik dní, není jasné. Podle NYT ale není Kimova návštěva ruského hlavního města vyloučena. Možné je také to, že by udělal výjimku a z Vladivostoku do Moskvy by letěl.