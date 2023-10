Čínská stíhačka se přiblížila na tři metry k americkému bombardéru B-52

Čínská stíhačka se podle amerického indopacifického velitelství při noční akci přiblížila „nadměrnou nekontrolovanou rychlostí a letěla pod a před B-52 ve vzdálenosti do tří metrů, což dostalo obě letadla do nebezpečí kolize.“

Čínské ministerstvo zahraničí se snažilo shodit vinu za incident na Spojené státy. Označilo přelet amerického letadla přes Jihočínské moře za záměrnou provokaci. „Americká vojenská letadla uletí tisíce mil k čínskému prahu, aby ukazovala svaly,“ řekla mluvčí ministerstva Mao Ning. „To je zdroj bezpečnostních hrozeb na moři a ve vzduchu a nepřispívá to k regionálnímu míru a stabilitě.“

Čína si klade nijak nepodložené nároky na 90 procent rozlohy Jihočínského moře, a to i na úkor Filipín, byť v jejich případě mezinárodní arbitráž v Haagu označila nákroky Pekingu za neoprávněné. Čína v Jihočínském moři na sporných ostrovech a mělčinách buduje umělé ostrovy se základnami.

Peking na to reagoval, že USA nemají žádné právo se vměšovat do sporů mezi ČLR a Manilou: „Americký závazek obrany Filipín by neměl podkopávat čínskou suverenitu ani podporovat nezákonné nároky Filipín. Čína bude pokračovat v rázných opatřeních na udržení své národní suverenity, bezpečnosti a územní celistvosti,“ uvedla Mao Ning.