Smrtelný útok žraloka v Hurghadě: Právě jsem se šla koupat, muselo jich tam být víc, líčí Slovenka

Egypt zakázal v místech útoku vstup do moře na dva dny. „Domnívám se, že je to málo. Někdo říkal, že těch žraloků bylo pět. Teď jednoho chytli, ale zda je to právě ten, který zabíjel… Možná jen chtěli uklidnit lidi,“ dodala Martina.

Pode Martiny od útoku všichni turisté leží na pláži na lehátkách nebo u hotelových bazénů. „Do vody nikoho nepustí. Plavčíci vyhazují lidi, kteří by chtěli jít do moře, ale jinak se zde nic speciálního neděje. My už naštěstí letíme domů. I kdybychom ještě zůstali, do moře bychom už určitě nešli,“ dodala.