Slunce, moře a žádné sankce aneb Kam jezdí Rusové na dovolenou

Termín „země rozkročená mezi Východem a Západem“, který se tak často objevuje v cestopisech, dostal po ruském vpádu na Ukrajinu nový význam. To když Turecko jako členský stát NATO nabídlo a fakticky projevilo napadené zemi podporu, ale zároveň odmítlo uvalit sankce na Rusko.

Do Turecka začaly proudit peníze, protože Rusové začali přesouvat svá aktiva do zahraničí. Je to také jedna z mála destinací, která nemá zakázané lety z Ruska.