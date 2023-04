Slonovinové žezlo nevadí, povzbudila Camillu náčelnice

Královna Camilla by se neměla obávat pyšnit se během květnové korunovace kontroverzním žezlem ze slonoviny, protože tím upozorní na fakt, že afričtí venkované loví v zájmu ochrany přírody. Do Londýna to vzkázala botswanská kmenová vůdkyně.

Foto: Toby Melville, ČTK/AP Camilla a její manžel král Karel III., tehdy ještě princ Charles, loni v červnu na akci ve Windsoru