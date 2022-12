Sestřelili jsme většinu ruských střel, hlásí Ukrajinci. Škody po útoku jsou i tak ohromné

„Podle předběžných zjištění nepřítel vypálil 76 střel na cíle ukrajinské kritické infrastruktury, mezi nimi 72 řízených střel (Kh-101, Kalibr, Kh-22) a čtyři řízené střely odpálené ze vzduchu (Kh-59/Kh-31P), a to z vodní oblasti Kaspického a Černého moře,“ informoval na Telegramu Žaluznyj v pátek.

Foto: State Emergency Service Of Ukrai, Reuters

„Chtějí nás zničit a učinit z nás otroky. Ale my se nevzdáme. Vydržíme,“ prohlásila v Kyjevě třiapadesátiletá Lidija Vasyljevová, která mířila do krytu na nádraží. „Chci, aby válka skončila, a to brzy. Ale jsem připravena čekat tak dlouho, jak bude třeba,“ citovala ji agentura Reuters.