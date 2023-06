Scholz šel debatovat do televize s obyčejnými „hosty od stolu“. Pěkně to schytal

Spolu s manželkou mají čistý příjem kolem tří tisíc eur (70 560 korun) měsíčně. A to nestačí na to, aby si mohl dovolit výlet do zábavního parku, dává jasně najevo.

Zatímco kancléř vysvětluje, že stát zvýšil přídavky na děti, příspěvek na bydlení je nyní dostupný pro více lidí a byl zaveden přídavek na dítě, Golly ho přeruší: „Při vší úctě, to jsou všechno kapky v moři. Život jako takový se stal tak drahým, že už si nemůžete nic dovolit: A v tom jsem naprosto upřímný k celému Německu: jestli chodit do zaměstnání 40 hodin týdně, které přežiju, nebo jestli ty hodiny ušetřím a požádám o občanský příjem,,“ ptal se a na závěr dodal: „Kdy se zase vyplatí pracovat?“ Střední třída podle něho upadá, takže po kancléři chce, aby byl „více šéfem“.

Důchodkyně Regine Springorumová (81) se angažuje v hnutí Poslední generace a zapojila se i do pouliční blokády. „Všichni se rozčilují a jsou přesvědčeni, že to není účinné,“ oponuje jí zdvořile kancléř. Seniorka ho okamžitě přeruší: „Je nehorázné to odsuzovat. Vlna solidarity se zvedá, to je dokázáno“: Kde bere svou pravdu, zůstává nejasné, protože je prokázáno, že více než 80 procent Němců počínání Poslední generace prostě odmítá.