Rusko se při bombardování dopustilo stejné chyby jako nacistické Německo, míní expert

„Tím způsobili škody, zabíjeli civilisty, ale vojenský efekt náletů byl minimální. Dost lidí je přesvědčeno, že kdyby Němci pokračovali v tom, co dělali na začátku, tedy ničili letiště a radarové stanice, tak bitvu o Británii mohli vyhrát. Také Rusové teď zabíjejí civilisty, ale vojenský efekt z toho mají minimální. Ukrajince to nezlomí, naopak je to naštve. Nikdy se nestalo, že by letecké bombardování zlomilo morálku civilistů, že by kvůli tomu země kapitulovala. To se nestalo nikdy a pochybuji, že se to stane teď,“ řekl Novinkám Visingr.