Rusko opustilo přes 400 tisíc lidí za půl roku

Další se vydali do Tádžikistánu, Arménie, Kyrgyzstánu, Kazachstánu či Uzbekistánu a také do Číny (6600), Vietnamu (5400) a do Indie (4100). Do postsovětského Společenství nezávislých států (SNS) odjelo celkem na 370 tisíc lidí. Do dalších zemí označovaných v Rusku jako „daleké zahraničí“ pak kolem 50 tisíc a zpět do Ruska odtud přijelo 27 tisíc lidí.