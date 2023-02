Rusko má vyrazit do ofenzivy s 1800 tanky a 300 tisíci vojáky

„V příštích deseti dnech očekáváme novou, obrovskou invazi. Je to mnohem větší než to, co se odehrálo v první vlně,“ řekl zdroj Foreign Policy. Kromě tanků má být nasazeno ještě 3950 obrněných vozidel, 2700 děl, 810 raketometů, 400 letadel a 300 vrtulníků.

Ruské síly bojující na Ukrajině v posledních dvou týdnech registrují nejvyšší ztráty od prvního týdne války. V pondělí to tvrdilo britské ministerstvo obrany a odvolávalo se přitom na údaje ukrajinského generálního štábu, které ale nedokáže nijak ověřit. Kyjev prohlašuje, že Rusové přicházeli v posledním týdnu každý den v průměru o 824 vojáků.

Žoldnéři ruské Wagnerovy skupiny se zmocnili vesnice Krasna Hora u Bachmutu v Doněcké oblasti. Uvedl to v pondělí Jevgenij Prigožin, šéf této polovojenské organizace. Jeho tým uveřejnil na sociální síti Telegram záběry, které ukazují jeho bojovníky před značkou na okraji obce.

Prigožin pohrozil tažením v Evropě

Prigožin vyvolal poprask, když pro WarGonzo, ruský kanál na síti Telegram, řekl: „Pokud máme dojít až k Dněpru, tak (budeme potřebovat) tři roky. Pokud máme uzavřít (tj. ovládnout celé území) DPR/LNR, budeme muset pracovat ještě aspoň rok a půl či dva. Pokud se potřebujeme dostat k Lamanšskému průlivu, pak mám svůj vlastní plán.“ A dodal, že pak budou „muset předat Francii, Itálii, Bulharsko Ukrajincům“. „Budeme se s nimi muset upřímně podělit. Protože budou trpět spolu s námi,“ tvrdil.

Německo zahájilo výcvik ukrajinských vojáků pro ovládání tanků Leopard 2 Válka na Ukrajině

Rusko v pátek udeřilo na klíčový most na jihu Ukrajiny a poprvé k tomu použilo námořní dron, tedy plavidlo bez posádky. „Nebylo známo, že by Rusko disponovalo těmito drony. Můžeme být svědky dalšího posunu ve válce v Černém moři. Tentokrát ve prospěch Ruska,“ řekl podle listu The Daily Telegraph námořní analytik H. I. Sutton.

Představitelé britského obranného průmyslu jednali po­dle Daily Telegraphu v Kyjevě o možnostech výroby britských zbraní a vojenského vybavení přímo na Ukrajině. Podle listu je cílem jednání dohoda o vytvoření společných podniků, které by vyráběly britské zbraně na základě licence. Projekt by musel posvětit britský premiér Rishi Sunak.

Pro údery má Kyjev souřadnice od USA

Ukrajinští představitelé řekli podle webu listu The Washington Post, že pro naprostou většinu úderů s použitím pokročilých raketových systémů poskytovaných Západem požaduje Kyjev souřadnice poskytnuté nebo potvrzené Spojenými státy a jejich spojenci.

Odhalení podle listu potvrdili tři vysocí ukrajinští představitelé a vysoký americký činitel. Jeden z Ukrajinců řekl, že Kyjev téměř nepoužívá zbraně jako raketomety HIMARS bez souřadnic od amerického vojenského personálu na nejmenované základně v Evropě.

Mluvčí Pentagonu Patrick Ryder podle listu přiznal: „S Ukrajinou sdílíme zpravodajské informace, abychom jim pomohli při obraně jejich země před ruskou agresí, a postupem času jsme optimalizovali způsob sdílení informací, abychom byli schopni podpořit jejich požadavky a procesy zaměřování s vyšší rychlostí a rozsahem.“

Kyjev je připraven odpálit britské rakety dlouhého doletu na Krym, což by znamenalo výrazné vystupňování západního zapojení do konfliktu. Přišla s tím britská média jako deník The Times poté, co Londýn slíbil dodání těchto zbraní Ukrajině.